2019/08/19 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيحان لـ"العهد" : سنحاسب كل من يتاجر بالسيادة العراقية وكل من سيتلاعب بنتائج التحقيق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/19 | 21:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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