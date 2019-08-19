عمر الماوي - سقوط سوريا الحلم الأميركي العبراني الإخونجي ومطايا العابرين!

2019/08/19 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمر_الماوي ان الحرية كلمة عظيمة لكن تحت لواء حرية الصناعة شنت افظع حروب السلب و النهب و تحت لواء حرية العمل جرى نهب الشغيلة .- فلاديمير لينين.ويقول لينين ايضا ً : من الطبيعي أن يتحدث الليبرالي عن الديمقراطية بوجه عام اما الماركسي فلن ينسى أبدا ً ان يطرح السؤال التالي : في مصلحة أي طبقة ؟ان نشر الحرية و الديمقراطية شعارات براقة من خلالها تمت سرقة و نهب وغزو الشعوب فالديمقراطية بوجهها الاميركي ال......

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