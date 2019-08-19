محمد عبد المجيد - هل أُراجِع نفسي و.. أعتذر عن كتاباتي؟

2019/08/19 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_المجيد هل أُراجِع نفسي وأعتذر عن كتاباتي؟كتبتْ، ثائرةً، ردًا على مقالي عن غضب المصريين وقالتْ بأنني أكتب أكاذيب وأنثر، وأنشرالكراهية لأن الوضع عكس ذلك تماما؛ وأردفتْ: المطاعم مليئة، والبنايات الجديدة تنتصب كل يوم، ودور العرض السينمائي كومبليت، والطعام متوفر، والمصريون متفائلون بغدٍ مشرق، والمال في أيدي الجميع، والتطور مذهل و ....لكنها لم تتطرق للمساواة وحقوق الإنسان والسجون والمعتقلات وحرية ......

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