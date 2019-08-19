أحمد الخميسي - الزهاوي بين الشعر والعلم

2019/08/19 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_الخميسي من النادرأن تجد في تاريخ الأدب العربي شاعرا كبيرا وعالما أو مهتما بالعلوم في الوقت ذاته، كما في حالة ليوناردو دافنشي الذي كان رساما ونحاتا عظيما وعالم جيولوجيا ونباتات أيضا.وقد كانت دهشتي كبيرة حين وقع بين يدي كتاب بعنوان:" الجاذبية وتعليلها.جميل صدقي الزهاوي"، دراسة وتقديم دكتور هادي عميرة.من الكتاب عرفت أن الشاعر العراقي العظيم الزهاوي كان منغمسا في الاهتمام بالعلوم حتى أنه نشر في عام 1910 ب......

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