التركمان: الحديث عن سيناريو عودة الامن الكردي لكركوك “مرفوض”

2019/08/19 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كركوك ..رفض رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي سيناريو عودة الامن الكردي والبيشمركة الى محافظة كركوك.وقال الصالحي لـ /المعلومة/، ان “الحديث والسيناريو عن عودة البيشمركة والقوات الامنية الكردية الى مدينة كركوك لا تراجع عنها ولن نقبل بها”.واضاف ان “القوات الاتحادية كفيلة وكافية وقادرة على ضبط الامن ولا نقبل باي شكل من الاشكال […]

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