حكومة كردستان: بغداد ترسل رواتب 682 الف موظف فقط

2019/08/19 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ أربيل

أكد

المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان، جوتيار عادل، اليوم الاثنين، عن استمرار صرف

رواتب موظفي اقليم بمواعيد شهرية ثابتة، لافتا الى ان بغداد ترسل رواتب 682 الف

موظف فقط.

وقال

عادل خلال مؤتمر صحفي، ان “بغداد والاقليم متفقتان على حل المشاكل العالقة

خاصة، ملفات النفط والمالية والمادة 140 من الدستور وعدة ملفات اخرى بما يصب

لمصلحة الجانبين كما تم تشكيل عدة لجان للتباحث وحل المشاكل”.

واضاف:

انه وبحسب قانون الموازنة المالية لعام 2019، والذي حدد 12% حصة لاقليم كردستان،

12 ترليون و800 مليار دينار، الا ان بغداد لم ترسل الا 452 مليار دينار لغاية

الشهر الثامن الجاري، مؤكدا ان حكومة الاقليم لديها نوايا حسنة للاتفاق مع بغداد

لكنها لن تتنازل عن حقوقها ومتفائلة بالتوصل لاتفاق.

وبين

عادل ان “الاولوية لدى حكومة اقليم كردستان صرف رواتب الموظفين في مواعيد

شهرية ثابتة، لافتا الى ان بغداد ترسل رواتب 682 الف موظف فقط، فيما عدد الموظفين

في الاقليم اكثر من مليون موظف”.

واكد

ان “حكومة الا قليم ملتزمة بصرف الرواتب في مواعيدها الشهرية، لافتا الى ان

الاقليم يسلم ايرادات 250 الف برميل من النفط الى بغداد”.

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