ضبط مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي

2019/08/19 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

اعلنت

هيأة المنافذ الحدودية، منفذ الشلامجة في البصرة، الاثنين، عن ضبط مسافر ايراني

بحوزته مادة مخدرة في المنفذ.

وقالت

الهيأة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تمكنت من ضبط

مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة نوع كرستال تقدر 75غم”.

واضافت،

انه “تم ضبط المسافر من قبل مفرزة شرطة الكمرك وشعبة المخدرات وعناصر هيأتنا

المتواجدين في صالة المسافرين الوافدين، وتم إحالة المسافر والمادة المضبوطة وفق

محضر اصولي إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة لإجراء اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة

بحقه”.

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