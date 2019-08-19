شرطة كربلاء تعيد حقيبة ثمينة ضائعة لصاحبها

2019/08/19 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كربلاء

أعلنت

قيادة شرطة كربلاء، ان احدى دوريات شرطة النجدة عثرت على مبالغ مالية واعادته الى

صاحبها.

وذكر

بيان لقيادة شرطة كربلاء “ليست هذه المرة الأولى التي يثبت فيها ابطال قيادة

شرطة كربلاء المقدسة الغيارى انهم العين الساهرة واليد الآمنة من خلال صونهم

الأمانة والمحافظة على ارواح وممتلكات المواطنين هذه المرة ومن جديد تمكنت احدى

مفارز شرطة النجدة من العثور على مبالغ مالية من فئة الدولار الأمريكي وإعادتها

الى أصحابها”.

وأضاف

“ليس بالأمر الجديد على منتسبي شرطة كربلاء المقدسة في اعادة الامانات

لإصحابها فبعد ان تم نشر الكثير من الحالات لمنتسبين تابعين لعدة أقسام مختلفة من

قيادة الشرطة وهم يقومون بإرجاع الأموال والاشياء الثمينة للأشخاص اللذين فقدوها ،

عثرت هذا اليوم احدى دوريات شرطة النجدة والتي كانت بإمرة ضابط على حقيبة تحوي

بداخلها مبلغ مالي قدره 15 ورقة فئة 100 دولار امريكي وجهاز موبايل نوع آيفون في

منطقة حي النقيب”.

ولفت

البيان الى ان “دورية النجدة وبعد أن ابلغت المراجع عبر الجهاز المركزي اجرت

جولة تم من خلالها البحث والسؤال حول عثورها على أمانة عسى ان يأتي صاحبها

لأستلامها”.

واوضح

“كما قام ضابط الدورية وبعد البحث والتحري بالاتصال على مختار المنطقة

وابلاغه حول العثور على حقيبة بداخلها مبلغ من المال مع جهاز اتصال وان اي شخص

فقدت منه هذه الحقيبة بإمكانه الاتصال بنا على الفور لاسترجاعها له بعد اعطاء

المواصفات”.

ولفت

الى ان “الحقيبة تبين انها تعود لاحد المواطنين الكسبة حيث اعطى مواصفات

الحقيبة والأموال التي بداخلها وبعد التأكد من الأوصاف والمبلغ وجهاز الموبايل

بشكل دقيق تم تسليمه الأمانة بكل تفاني واخلاص وعبر المواطن عن شكره وتقديره لرجال

شرطة كربلاء المقدسة اللذين يؤدون الامانات الى أصحابها اضافة لواجباتهم في حماية

المواطنين”.

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