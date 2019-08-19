رئيس اركان الجيش وقائد الشرطة الاتحادية يبحثان تعزيز الجهد المشترك في مطاردة فلول داعش

2019/08/19 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي بقائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت وعدد من قادة قوات الشرطة.

وتم خلال اللقاء مناقشة اخر المستجدات الامنية في قواطع العمليات وذلك ضمن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لتكثيف الجهود بين وزارتي الدفاع والداخلية لمطاردة فلول تنظيم داعش الارهابي.

واكد الغانمي على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين جميع القوات الامنية وتكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في التصدي لمحاولات زعزعة أمن واستقرار البلاد.

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