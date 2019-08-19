مكتب مكافحة اجرام تلعفر يلقي القبض على إثنين من داعش

2019/08/19 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الاثنين، القاء مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية.

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