هيأة المنافذ: إحالة عراقي للقضاء بحوزته جواز سفر كولومبي مزور في مطار البصرة

2019/08/19 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، مسافر عراقي بحوزته جواز سفر كولومبي مزور في منفذ مطار البصرة الدولي.

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