2019/08/19 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الفساد وأداء الحكومة ودورها في معالجته ..



محور "أفق الحوار" بين العبيدي والعباسي

الاثنين

19

أب

2019 :

10:10 pm

39

أكد النائب السابق عن إئتلاف دولة القانون د.



مؤيد العبيدي أن مكافحة

الفساد في هذه المرحلة والوضع السياسي المتأزم أمر صعب كون المسألة

تحتاج إلى طموح وحالة تكامل من قبل جميع الكتل والقوى السياسية ،

وأضاف لدى إستضافته في برنامج "أفق الحوار" الذي تبثه آفاق أن مرحلة

ما بعد التغيير أنتجت العملية السياسية نظاما برلمانياً وهو نظام دولي

متقدم في المجالات كافة وينجح في الدول المستقرة وهو من ينتج دولة

المؤسسات القوية ، وأشار إلى البرلمان أنتج الحكومة ويتحمل المسؤولية

الكبرى في كل ما يحصل من أخطاء وتخبطات تطال الوضع السياسي العام في

البلد ، ورأى العبيدي أنه وتحت شعار التوافق السياسي الجميع يطمح

بالحصول على حصته وتصبح المحاصصة حاضرة فضلاً عن أن الكرد والسنة

والشعية بعيدون عن التوافق والتكامل والجميع يبحث عن مصالحه بعيداً عن

الصالح العام ما يتطلب ثورة في الثقافة والتربية لكشف الفساد الذي فتك

بالدولة العراقية ، لافتاً النظر إلى أن تشريع القوانين من قبل

البرلمان ودعم جهود رئيس الوزراء يسهم في تشخيص الخلل وردع حيتان

الفساد وستسقط رؤوساً كبيرة أذا فتحت ملفات الفساد على مصراعيها كما

أن هناك أولويات على الحكومة المضي بها منها ما يتعلق ببناء مؤسسات

الدولة بعيداً عن الفساد سيما أن هناك أرقام رهيبة في بعض المحافظات

تتعلق بالبطالة ، موضحاً أن البرلمان الذي يعجز عن تشريع القوانين

المهمة لا يستطيع معالجة المسائل والقضايا المصيرية كما أن قرارات

الحكومة القوية تأتي من خلال دعم مجلس النواب إما المعارض الإيجابية

فهي عبارة عن حكومة ظل تصحح الأخطاء وتسهم في تقويم الأداء ويجب

الإستفادة من تجارب بعض الدول في محاربة الفساد والإرتقاء بالمجالات

كافة ، وختم العبيدي حديثه بالتأكيد على أن رئيس الوزراء مطالب بدعم

جهاز مكافحة الفساد بخبراء ومختصين إذ أن المدة الماضية لم تكن هناك

أية إجراءات عملية و واقعية لمحاربة الفساد المستشري في مفاصل ومؤسسات

الدولة ، مستبشراً خيراً بتوصيات وتوجيهات المرجعية الدينية ويأمل

تدخلها بملف مكافحة الفساد ..النائب السابق د.



أحمد العباسي أكد من جانبه لدى إستضافته في البرنامج

نفسه أن المعركة ضد الفساد طويلة وتتطلب مواجهته بشكل صارم وعزيمة

وإصرار وأن تأتي التشريعات ضد الفساد بأشخاص مخلصين وأكفاء وليس من هم

متهمين بالفساد سيما أن جهات ومؤسسات عدة تشترك في منظومة متكاملة

الهدف منها محاربة الفساد وفق برامج موسعة ، وأضاف العباسي أن برامج

القوى السياسية متشابهة في الأفكار والآراء والتوجهات بشأن محاربة

الفساد وأصبح حبراً على ورق وعلى الحكومة الحالية أداء دورها في

محاربة الفساد من دون أية أعذار بغية إعادة الثقة للمواطن إما الشعب

العراقي فهو الآخر مطالب بإختيار الشخصيات النزيهة والكفوءة والمخلصة

وعلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد إتخاذ قوانين حازمة تحد من آفة

الفساد ، مشيراً إلى أن تشديد العقوبات من قبل القضاء ضد المفسدين

ستسهم في إيجاد هيبة للمال العام على الرغم من أن هناك إرباك بين

المنظومة السياسية بشأن دخول الإنتخابات مع تلك الكتلة أو هذا الحزب

أو ذاك كما أن الدولة سُلمت برمتها إلى مجلس النواب والحكومة الحالية

تعتبر قوية وقادرة على تحريك ملفات الفساد ، لافتاً إلى أن من يتحكم

بالوزارات بعض الأحزاب واللجان وليس الوزراء وأن صوت الناخب هو الوحيد

القادر على التغيير وإختيار الأصلح والأكفأ سيما أن بعض القوى

السياسية بدأت تحضّر الأموال من الآن لشراء الذمم في الإنتخابات

المقبلة كما أن الأموال هي منْ بدأت تفرض نفسها بعيداً عن الكفاءة

والنزاهة وأبدى العباسي إستغرابه من تصريحات الفاسدين ضد الفساد

ومساعيهم في بناء الدولة ، وبينَّ العباسي أن العراق أنضم إلى إتفاقية

مكافحة الفساد الدولية عام 2007 في زمن حكومة السيد المالكي فضلاً عن

تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي تطلب إنشاء هيئات داخلية عدة

، وشدد على أهمية إعطاء الحرية لحكومة رئيس الوزراء في إختيار المدراء

العامين والدرجات الخاصة كون الأشخاص الميدانيين والكفوئين وأصحاب

الخبرة هم من يديرون البلد بعيداً عن التنظير ..

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