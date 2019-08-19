2019/08/19 | 22:28

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تربية البصرة: اختبارات المتميزين والمتميزات جارية غداً

أعلنت مديرية تربية البصرة، اليوم الاثنين، ان اختبارات المتميزين

والمتميزات جارية يوم غد الثلاثاء.وقالت المديرية في بيان مقتضب، إن الاختبارات ستكون جارية غدا لكون

العطلة محلية وليس مركزية.يشار الى أن مجلس محافظة البصرة قد أعلن يوم غد الثلاثاء عطلة رسمية

بمناسبة عيد الغدير

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