2019/08/19 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس دعا الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، خلال اجتماعه مع حكومته في الرياض، اليمنيين إلى رفض “مشاريع التمزيق” عقب سيطرة أنصار المجلس الانتقالي في الجنوب على مدينة عدن.وطالب هادي خلال الاجتماع الاستثنائي، حسب وكالة الأنباء الحكومية “سبأ”، اليمنيين بـ “الوقوف خلف القيادة الشرعية ومؤسسات الدولة الرسمية، ورفض كل مشاريع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عقب سيطرة الجنوبيين على عدن..



هادي يدعو إلى رفض “مشاريع التمزيق” وكالة خطوة برس.

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