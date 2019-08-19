2019/08/19 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إنه أجرى مكالمة هاتفية مثمرة مع نظيره المصري، سامح شكري.وأكد بومبيو في تغريدة نشرها حسابه على موقع “تويتر” أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم مصر في الكفاح المشترك ضد الإرهاب.وشدد وزير الخارجية على أن الهدف الرئيس المشترك يتمثل في تعزيز الأمن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الأمريكية: مايك بومبيو وسامح شكري يؤكدان على أهمية تحقيق حل سياسي في ليبيا وكالة خطوة برس.

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