2019/08/19 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، اعتقال عنصرين من “داعش” غربي الموصل.وقال الناطق باسم الداخلية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة يلقي القبض على (اثنين) من عناصر عصابات داعش الارهابية كانا يعملان مقاتلان فيما […]

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