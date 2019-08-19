علماء يكتشفون كارثة فضائية غير متوقعة

2019/08/19 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن علماء مجموعة LIGO للتعاون العلمي، عن احتمال اكتشاف، لأول مرة في التاريخ، أول مصدر لموجات الجاذبية GCN 25324، التي هي عبارة عن

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