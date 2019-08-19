2019/08/19 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ،اليوم الاثنين، عن "قرب افتتاح مكاتب لإصدار الجوازات للمواطنين في قضاء بلدروز و قضاء المقدادية"

و قال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ديالى يعلن عن قرب افتتاح مكاتب لإصدار الجوازات في بلدروز والمقدادية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس ديالى يعلن عن قرب افتتاح مكاتب لإصدار الجوازات في بلدروز والمقدادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).