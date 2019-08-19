2019/08/19 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحفل الختامي الذي اقامته مؤسسة ملتقى العلم والدين الثقافية لدورات الصيفية 2019/8/16 والتي استمرت اربعون يوما لاربع روابط ضمن تشكيلات الملتقى في الديوانية /الحمزة الشرقي والبالغ عددهم 130الى 150 طالب تقريبا.من على قاعة جامع الرحمن في قضاء الحمزة الشرقي وبرحاب مؤسسة ملتقى العلم والدين الثقافية في الديوانية اقيم الحفل الختامي لمشروع الدورات الصيفية والذي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسسة ملتقى العلم والدين تخرج 150 طالب في ختام مشروع الدورات الصيفيةبالديوانية النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة ملتقى العلم والدين تخرج 150 طالب في ختام مشروع الدورات الصيفيةبالديوانية) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة ملتقى العلم والدين تخرج 150 طالب في ختام مشروع الدورات الصيفيةبالديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).