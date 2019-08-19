اكثر من 20 مليون حشرة بريطانية تعتزم غزو روسيا!

2019/08/19 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة احتجزت الهيئة الفدرالية للرقابة البيطرية والنباتية “روسلخوزنادور”، في مطار “فنوكوفو” بموسكو، شحنة ضخمة من الحشرات الحية، تضم أكثر من 20 مليون حشرة وصلت من بريطانيا.وقال مصدر في الهيئة الفدرالية إن نقطة التفتيش البيطري والنباتي، في محطة “فنوكوفو-كارغو”، منعت دخول مجموعة من الحشرات تضم 20 مليونا و55 ألف حشرة حية، قادمة من بريطانيا.[…]

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