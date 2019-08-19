الداخلية تعلن القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزيفة في بابل

2019/08/19 | 22:39

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال النائب عن تحالف الفتح ثامر ذيبان، الاثنين، ان اغلب المغيبين من المكون السني الذين يجري الحديث عن كشف مصيرهم، قتلوا بعد التحاقهم بداعش خلال المعارك مع القوات الأمنية في محافظة الأنبار ونينوى وغيرها من المناطق، لافتا الى ا

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كريم المحمداوي، يوم الاثنين، عن سبب تعطيل عقد "شراء العراق منظومة "إس 400" الروسية.

وقال المحمداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق كانت لديه نية خلال الف

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، الاثنين، عدم قدرة مجلس النواب على فصل اعضاء البرلمان المتغيبين عن جلساته لعدة اسباب منها نفوذهم السياسي.

وقال الموسوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "هناك اكثر من 50 نائبا لم يح

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