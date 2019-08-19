ترامب يشدد على ضرورة تبديد التوتر بين الهند وباكستان حول كشمير‎

2019/08/19 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

شدد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة خفض حدة التوتر بين الهند وباكستان، خلال

محادثة هاتفية اليوم الإثنين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، كما أعلن

البيت الأبيض.

وقال

هوغان غيدلي، المتحدث باسم البيت الأبيض: إن ترامب ”أشار إلى أهمية خفض حدة التوتر

بين الهند وباكستان والحفاظ على السلام في المنطقة“.

ويوم

الجمعة، تحادث ترامب هاتفيًا مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، ودعا البلدين إلى

الحوار حول مسألة كشمير.

وكشمير

مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.



وكانت سببًا

لحربين وصدامات لا حصر لها بين الخصمين اللدودين آخرها في شباط/فبراير الماضي.

ولا

تزال حدة التوتر في أوجها في كشمير منذ 5 آب/اغسطس بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم

الذاتي في القسم الهندي من كشمير.

وذكرت

مصادر حكومية هندية، أمس الأحد، أن آلاف الأشخاص اعتقلوا في القسم الهندي من كشمير

منذ مطلع الشهر.

وذكر

قاضٍ، طلب عدم الكشف عن هويته، أن 4000 شخص على الأقل اعتقلوا بموجب قانون السلامة

العامة المثير للجدل، والذي يسمح للسلطات بالقبض على أي شخص لمدة عامين دون تهم أو

محاكمة.

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