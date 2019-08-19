2019/08/19 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

أعلنت

هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، إحالة عراقي للقضاء بحوزته جواز سفر

كولومبي مزور في مطار البصرة .

وذكرت

الهيأة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “هيأة المنافذ

الحدودية تمكنت من ضبط مسافر عراقي بحوزته جواز سفر كولومبي مزور في منفذ مطار

البصرة الدولي”، مبيناً أن “الإجراءات تمت استنادا إلى كتاب مركز إقامة

وجوازات المطار بعد عرض الجوازين العراقي والكولومبي اللذان بحوزة المسافر والقادم

من عمان على متن الخطوط الجوية العراقية على ضابط مختبر تحليل البيانات والفحص

الجنائي بينت النتائج صحة صدور الجواز العراقي وتزوير الجواز الكولومبي”.

وأضاف

البيان، أن “قوة أخرى ضبطت كذلك مسافر بنغلاديشي الجنسية بحوزته سمة دخول

ومغادرة مزورة والصادرة من مديرية الإقامة يروم السفر على متن الخطوط الجوية

القطرية”، مشيراً الى “إحالة المخالفتين وفق محضر أصولي الى مركز شرطة

مطار البصرة الدولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما”.

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