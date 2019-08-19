بالوثيقة: التربية تحدد موعد التقديم لمعاهد الفنون الجميلة

2019/08/19 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباركشفت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن موعد التقديم لمعاهد الفنون الجميلة الصباحية والمسائية.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "التقديم على ماعهد الفنون الجميلة بقسميها الصباحي والمسائي هو الاول من أيلول المقبل"، لافتاً الى انه تم تحديد الموعد من قبل المديرية العام لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي".

وأكدت، إن "على الراغبين بالتقديم ملىء الاستمارات المبينة في ادناه ومراجعة المعهد الذي يرغب الطالب التقديم اليه".انتهى/س

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