2019/08/19 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، أن الجيش أجرى تجربة تحليق لطراز من الصواريخ، كان محظورا منذ أكثر من 30 عاما، بموجب معاهدة تخلت عنها كل من الولايات المتحدة وروسيا هذا الشهر.وأجريت التجربة قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا، الأحد، وتشكل استئنافا لسباق التسلح الذي يخشى بعض المراقبين أن يفاقم التوترات بين واشنطن وموسكو.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الأميركي يجرب “الصاروخ المحظور”..



ويعلن نجاحه الباهر وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الأميركي يجرب “الصاروخ المحظور”.. ويعلن نجاحه الباهر) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الأميركي يجرب “الصاروخ المحظور”.. ويعلن نجاحه الباهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).