2019/08/19 | 22:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في بابل ..
القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزيفة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في بابل .. القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزيفة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزيفة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في بابل .. القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزيفة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في بابل .. القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزيفة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).