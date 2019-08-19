جهود عراقية ايرانية لاعادة فتح منفذ سومار الحدودي

2019/08/19 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلن محافظ كرمانشاه ( غرب البلاد)، هوشنك بازوند، عن تضافر الجهود بين العراق وايران لاعادة فتح منفذ سومار الحدودي قريبا.وعلى هامش الاجتماع الذي عقد في مقر مدينة قصر شيرين (بمحافظة كرمانشا الايرانية) لبحث البني التحتية حول اقامة مراسم الاربعين الحسينية (ع)، قال بازوند في تصريح لمراسل ارنا وتابعته / بدر نيوز/ […]

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