جهود ايرانية عراقية لاعادة فتح منفذ سومار الحدودي

2019/08/19 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كرمانشاه ( غرب البلاد)، هوشنك بازوند، عن تظافر الجهود بين ايران والعراق لاعادة فتح منفذ سومار الحدودي مع العراق قريبا....

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