مشروعٌ إيراني بتغييرٍ ديمغرافي يستهدف (جرف الصخر) بذريعةِ محاربة الإرهاب

2019/08/19 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد السياسي العراقي “مثال الآلوسي” أن تصريحات كتلة #صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق، بشأن النازحين من ناحية #جرف_الصخر، كشفت بشكلٍ واضح مشروع التغيير الديمغرافي.“الآلوسي” […]

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