كوردستان توجه مطالبة مزدوجة بشأن القصف التركي لاراضيها

2019/08/19 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- طالبت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تركيا وحزب العمال الكوردستاني بأن لا يتسببا بالضرر لمواطني الاقليم.

وجاء في بيان للحكومة "نتيجة القصف التركي لمناطق بجيل قنديل اليوم فقد أصيب عدد من المواطنين بجروح للأسف الشديد كما تسبب القصف بأضرار مادية للمنطقة".

وتابع ان "حكومة اقليم كوردستان في الوقت الذي تعبر فيه عن تضامنها مع المتضررين فإنها تعبر عن قلقها من القصف في تلك المناطق وتطالب بعدم استهداف ارواح وممتلكات مواطني اقليم كوردستان".

ودعا البيان مقاتلي حزب العمال الكوردستاني الى تقدير ظروف المواطنين في اقليم كوردستان واحترام خصوصيته وألا يصبحوا سببا لالحاق الضرر بالمواطنين.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية وكذلك جبال قنديل امراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وانقرة في عام 2015.

ويأتي القصف التركي ضمن عملية "المخلب" التي اطلقها الجيش منذ اواخر ايار مايو الماضي.

وكثيراً ما يسفر القصف والهجمات المتبادلة بين الاتراك وحزب العمال عن سقوط مدنيين لاسيما الذين يسكنون في مناطق حدودية نائية.

ولطالما طالب المسؤولون الكورد بعدم اتخاذ اراضي الإقليم منطلقاً لشن هجمات على تركيا ودول الجوار.

وقتل اكثر من 40 الف شخص منذ أن بدء الصراع بين حزب العمال الكوردستاني والدولة التركية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

سوار احمد

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