الداخلية: اعتقال متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزيفة في بابل

2019/08/19 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الاثنين، أن مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في بابل العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزيفة فئة المئة دولار.

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