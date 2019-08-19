2019/08/19 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC في أول لقاء يخوضه أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعبه بعد رحيل مهاجمه الأهم أنطوان غريزمان، كان لجماهير الفريق رد فعل غاضب تجاه النجم الفرنسي.وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على خيتافي، الأحد، بهدف نظيف سجله ألفارو موراتا، في افتتاح مسيرة الفريق بالموسم الجديد من الدوري الإسباني.لكن صحيفة “أس” الإسبانية رصدت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص جماهير أتلتيكو مدريد “تهين” غريزمان في غيابه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جماهير أتلتيكو مدريد “تهين” غريزمان في غيابه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جماهير أتلتيكو مدريد “تهين” غريزمان في غيابه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).