2019/08/19 | 22:59

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السفير اليمني في طهران: سفير بريطانيا في حكومة الفنادق اصيب بالزهايمر !

قال السفير اليمني لدى طهران ابراهيم الديلمي ساخرًا من سفير

بريطانيا في حكومة الفنادق: شكرا لأنكم أطلعتمونا أنكم إضافة

للأمريكيين والسعوديين كنتم تعتمدون السفراء اليمنيين قبل تقديمهم

أوراق اعتمادهم للبلدان المعينين فيها.واضاف الديلمي: السفير البريطاني لدى حكومة الفنادق أصيب بالزهايمر

السياسي نتيجة طول بقائه خارج اليمن ونسي الكثير من الأعراف

الدبلوماسية

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