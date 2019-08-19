2019/08/19 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، اعتقال عنصرين من "داعش" غربي

الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان ، إن "مكتب مكافحة اجرام تلعفر

التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات

استخبارية دقيقة يلقي القبض على (اثنين) من عناصر عصابات داعش

الارهابية كانا يعملان مقاتلان فيما يسمى بديوان الجند".وأضاف أنه "تم القبض عليهما في قرية ( الجغيفي ) التابعة لقضاء

البعاج غربي مدينة الموصل".

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