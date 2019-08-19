2019/08/19 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0aDfA0d5KJ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عدنان فيحان : لدينا شكوك كبيرة جدا أن تفجير معسكر الصقر قامت به اسرائيل) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عدنان فيحان : لدينا شكوك كبيرة جدا أن تفجير معسكر الصقر قامت به اسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).