2019/08/19 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة مع أحمد العذاري - ضيوف البرنامج / عباس سيد سروط/ عبد الله الخربيط - يوم 19-08-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: VjK5WRC0V20
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة مع أحمد العذاري - ضيوف البرنامج / عباس سيد سروط/ عبد الله الخربيط - يوم 19-08-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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