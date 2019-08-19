الداخلية تعلن اعتقال عنصرين من “داعش” غربي الموصل

2019/08/19 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلنت

وزارة الداخلية، الاثنين، اعتقال عنصرين من “داعش” غربي الموصل.

وقال

الناطق باسم الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن

“مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى

وبناء على معلومات استخبارية دقيقة يلقي القبض على (اثنين) من عناصر عصابات داعش

الارهابية كانا يعملان مقاتلان فيما يسمى بديوان الجند”.

وأضاف

أنه “تم القبض عليهما في قرية ( الجغيفي ) التابعة لقضاء البعاج غربي مدينة

الموصل”.

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