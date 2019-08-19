2019/08/19 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكدت ايات مظفر عضو ائتلاف النصر، اليوم الاثنين، أن ائتلاف النصر اعلن المعارضة التقويمية.

وقالت مظفر في حديث لـ"العهد" ان ائتلاف النصر لا يهدف

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