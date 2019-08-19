وزير النقل يعلن عودة 99 حافلة تنقل الحجيج الى العراق براً

2019/08/19 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، اليوم الاثنين، عودة 99 حافلة تنقل الحجاج العراقيين الى ارض الوطن براً.

وذكر لعيبي، في بيان تلقت"العهد نيوز"، إن

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