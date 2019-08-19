اندلاع حريق داخل مقر القوات الاميركية في قاعدة مخمور بالموصل

2019/08/19 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… افاد مصدر مطلع، الاثنين، عن اندلاع حريق في قاعدة مخمور التي تتواجد فيها القوات الامريكية.واكد المصدر لـ /المعلومة/، ان “حريقا اندلع في مقر القاعدة الامريكية في قضاء مخمور بمحافظة نينوى”، مشيرا الى ان “شهود عيان اكدو تصاعد اعمدة الدخان من داخل مقر القوات الأمريكية”.وأضاف أن “طائرات أمريكية تحلق فوق القاعدة دون […]

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