2019/08/19 | 23:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. باتجاه الهدف تقديم حمزةالقريشي 19- 8- 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: gm8HeinAUUU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. باتجاه الهدف تقديم حمزةالقريشي 19- 8- 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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