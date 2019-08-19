2019/08/19 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/خطوة برس اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، القبض على عدد من المطلوبين في المحافظة.وقالت القيادة في بيان حصلت عليه “خطوة برس”، إنه “طبقا لتوجيهات قائد شرطة كربلاء والمنشآت اللواء أحمد علي زويني التي من شانها بسط الامن والاستقرار والمحافظة على الارواح والممتلكات ومن خلال تنفيذ اوامر القبض والتحري الصادرة من القضاء العراقي”.واضافت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عدد من المطلوبين في كربلاء وكالة خطوة برس.

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