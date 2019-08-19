فيحان: قرار ترخيص الطيران الا بموافقة عبد المهدي يدل على خرق السيادة

2019/08/19 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان فيحان، الثلاثاء، ان قرار ترخيص الطيران الا بموافقة رئيس الوزراء هو دليل على وجود خروقات للسيادة، لافتاً الى ان الامنية مع امريكا لم تخدم العراق بشيء والغائها افضل لنا.وقال فيحان في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الاتفاقية الامنية مع امريكا لم تخدم العراق بشيء والغائها […]

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