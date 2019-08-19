سعيد العليمى - حزب العمال الشيوعى المصرى ومنتقدوه - تجار الثورة العابرون - 1

2019/08/19 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_العليمى أتناول فى هذا المقال الطبعة المحلية المصرية الباهتة ، ل " كتاب " زعموا أنهم كانوا فى بعض مراحل حياتهم شيوعيين ، ثم قطعوا صلتهم بماضيهم ، أو كانوا على علاقة ما فى فترة من الفترات بحزب العمال الشيوعى المصرى وهجروه ، ويوظف عادة الذى يصدروه متضمنا آرائهم ، فى العالم العربى فى سياق حملة معاداة الشيوعية الثورية ، بحكم مضمونه الذى لاعلاقة له بالنقد والنقد الذاتى الذى يمارسه الشيوعيون ، وزرع التيئيس الم......

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