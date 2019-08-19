مريم نجمه - الكاكاو - غذاء الآلهة - .. من عالم النبات والزراعة - 12

2019/08/19 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه " غذاء الآلهة " الكاكاو ..عالم الزراعة والنبات - 12 أشجار الكاكاو وعالم الزراعة والنبات ؟أخذتنا دروب حب الثقافة والمعرفة لنعرّج اليوم على واحدة من المشروبات الشعبية الساخنة اللذيذة ألا وهي نبات الكاكاومن المشروبات الشعبية في بلادنا العربية والعالم ..هناك القهوة والشاي والمتّة والكاكاو وغيرها من الأزهار المنعشة المنومة المهدئة الصحية وما أكثرها .يعتقد أن موطن الكاكاو الأصل......

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