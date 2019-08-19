2019/08/19 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس هبطت طائرة من طراز “بوينغ 757” تابعة لشركة “دلتا إيرلاينز” بطريقة عنيفة وغير سلسة، لدرجة أن جسمها المعدني تعرض للثني في بعض المناطق.وقالت صحف أميركية وبريطانية إن الهبوط الخطر وقع للرحلة رقم 414، لدى وصولها إلى وجهتها من بونتا ديلغادا في جزر الأزور في المحيط الأطلنطي، قادمة من مطار جون كينيدي في نيويورك.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هبوط “عنيف” لطائرة أميركية..



وصور تكشف ضررا غريبا في جسمها وكالة خطوة برس.

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