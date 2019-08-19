أمريكا تمنح هواوي 90 يوما أخرى للشراء من موردين أمريكيين

2019/08/19 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستمدد مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بشراء مكونات من شركات أمريكية لتخدم عملاءها

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