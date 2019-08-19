منها الغاء العمل بتدريس مادتين باللغة الانكليزية.. تربية كوردستان تتخذ جملة قرارات

2019/08/19 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان آلان حمه سعيد، اليوم الاثنين، عن عدد من القرارات الخاصة بالعام الدراسي المقبل، من بينها تحديد الاول من ايلول المقبل موعداً لدوام الهيئات التدريسية والتعليمية، والحادي والعشرين منه موعداً لدوام الطلبة والتلاميذ.

وعقد مجلس وزارة التربية في حكومة الاقليم يوم الاثنين أول اجتماع له ناقش فيه 12 محوراً وتم اصدار عدد من القرارات التي تخص العام الدراسي المقبل، اعلن عنها الوزير في مؤتمر صحفي.

وقال الوزير ان الوزارة قررت تشكيل لجنة من المستشارين والمدير العام لتربية المحافظات، بهدف تقليل الروتين ومنح الصلاحيات الادارية اللازمة الى المديريات العامة في المحافظات وتربيات الاقضية، مع خلق معيار رقابي لازم لها.

واضاف انه تقرر تشكيل لجنة لاعادة تنظيم ملاكات الاساتذة والموظفين في مراكز المحافظات للسنة الدراسية المقبلة 2020 -2021

وتابع انه تقرر ايضاً تشكيل لجنة لتحديد الية بشأن وضع مصرف للاسئلة الخاصة بالامتحانات للصف الثاني عشر الاعدادي، ملزما اياها باستكمال اعمالها خلال اربعة اشهر.

وقررت الوزارة ايضا عدم السماح بفتح دورات التقوية وتدريس المناهج في المعاهد المهنية التي قامت وزارة التربية بمنحها اجازة مهنية، وكذلك لا يجوز استخدام ابنيتها لغرض اعطاء دروس التقوية وتدريس برامج الدراسة.

كما قررت الوزارة الغاء مشروع تحويل تدريس الرياضيات والعلوم العامة باللغة الانكليزية في الدراسة الابتدائية الذي بدأ العمل به في العام الدراسي 2015 – 2016، وايضا تقرر ايلاء الاهمية بدراسة منهج اللغة الانكليزية والتشاور والتنسيق مع خبراء مجال اللغة في جامعات كوردستان عن طريق وزارة التعليم العالي.

وتقرر ايضا تشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير وعضوية كل من المستشارين مع مديري المدارس والمعاهد غير الحكومية بهدف مراجعة ومتابعة تنفيذ القانون رقم (14) لسنة 2012 والتعليمات رقم -1- لسنة 2016 الخاص برياض الاطفال والمدارس والمعاهد غير الحكومية.

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