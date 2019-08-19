2019/08/19 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XK-5Z2EJi9w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد عبد الجبار : المعارضة ردة فعل على ما افرزته المفاوضات) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد عبد الجبار : المعارضة ردة فعل على ما افرزته المفاوضات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).