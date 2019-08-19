2019/08/19 | 23:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو العراقية مع سرمد البياتي ضيوف البرنامج / اللواء تحسين الخفاجي /عدنان الكناني - يوم 19-08-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: lbptdOoABD0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو العراقية مع سرمد البياتي ضيوف البرنامج / اللواء تحسين الخفاجي /عدنان الكناني - يوم 19-08-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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